Fabian Ruiz potrebbe giocare anche le Olimpiadi dopo l’Europeo: il Napoli si opporrà?

Non solo l’Europeo. Fabian Ruiz potrebbe giocare con la Nazionale spagnola anche le prossime Olimpiadi di Tokyo, per un’estate piena di impegni. Il centrocampista del Napoli è infatti tra i fuoriquota che il tecnico Luis de la Fuente ha preso in considerazione per la kermesse che si svolgerà dal 23 luglio all’8 agosto. Lo riferisce Marca, spiegando che molto dipenderà dall’utilizzo che Luis Enrique, ct della Nazionale maggiore, ne farà nel corso di Euro 2020. Se il minutaggio risultasse scarso, Fabian Ruiz potrebbe raddoppiare l’impegno e partire alla volta del Giappone, a meno che il Napoli non si opponga.

Solo i giocatori che militano in squadre iberiche, infatti, hanno l’obbligo di rispondere alla chiamata della Nazionale olimpica. Fabian Ruiz si è sempre comportato bene in Nazionale, tanto da aver vinto l’Europeo Under 21 del 2019. Con lui in campo, finora, la Nazionale maggiore non ha mai perso. Ma Aurelio De Laurentiis lo apprezzerà?