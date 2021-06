Fabian Ruiz e la partecipazione alle Olimpiadi: “Di questo parleremo in futuro”

Fabian Ruiz, attualmente impegnato con la nazionale spagnola prossima a partecipare agli Europei, ha parlato in conferenza stampa dopo il deludente risultato di 0-0 in amichevole con il Portogallo. “Mi sento bene, ogni volta che gioco con la nazionale mi adatto. Ai tifosi direi che devono avere fiducia in noi, siamo giovani e abbiamo gran voglia di fare bene e vincere. Non so se siamo favoriti all’Europeo, ma per noi cambia poco. Dobbiamo fare il nostro gioco, poi si vedrà se siamo favoriti”.

“Se è possibile che vada alle Olimpiadi? “Non posso dire ciò che succederà, penso soltanto a Euro 2020. Sarebbe bello disputare i Giochi Olimpici, ma di questo parleremo in futuro. I cori contro Morata? Abbiamo fiducia in Alvaro e sappiamo che farà molto bene”, ha aggiunto il centrocampista azzurro. Il Napoli potrebbe opporsi alla sua partecipazione alla kermesse di Tokyo per averlo subito a disposizione in vista della prossima stagione.