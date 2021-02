Fabian Ruiz dopo Granada-Napoli: “Ognuno deve pensare a fare un po’ di più”

Fabian Ruiz, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Granada-Napoli. “Ognuno deve pensare a fare un po’ di più. Mancano ancora gli altri 90 minuti, è tutto aperto. Sappiamo che è difficile, ma proviamoci”. È vero che dopo il COVID era un po’ difficile, si perde forma fisica con tanti giorni fermo. Alla fine i polpacci stavano un po’ male”.

“Dobbiamo dar di più perché siamo una squadra forte. Bisogna continuare a lavorare, quella è la strada. È tanto tempo che facciamo due partite buone e la terza peggio. Non credo sia un problema fisico, perché diamo sempre tutto. Ma noi dobbiamo giocare con tutti alla stessa maniera per arrivare dove vogliamo”, ha aggiunto il centrocampista spagnolo. Le difficoltà del Napoli stanno diventando sempre più evidenti, ma non possono mai costituire un alibi. La priorità assoluta, in ogni caso, rimane la qualificazione in Champions League. Il futuro di Gennaro Gattuso è sempre dubbio.