È morto Franco Lauro, voce storica di Rai Sport e della Coppa Italia

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. Si è spento in queste ore Franco Lauro, volto storico di Rai Sport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il giornalista p stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore, probabilmente un infarto. Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato, Franco Lauro è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione e all’approfondimento del nostro notiziario sportivo. La sua voce era immediatamente associabile agli incontri di Coppa Italia, esclusiva della Rai da decine di anni.

Numerosi colleghi hanno provveduto prontamente a celebrare il giornalista sui social. “Parole ne abbiamo usate tante durante le nostre lunghe giornate lavorative. Oggi non ne ho. Riposa in Pace, Franco”, ha scritto Marco Mazzocchi. “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci. Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento”, è invece il pensiero di Paola Ferrari.