Dusan Vlahovic aspetta Gennaro Gattuso: “Un grande motivatore, affamato di vittorie”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla rivista serba MozzartSport, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato anche di Gennaro Gattuso e del futuro che si aspetta alla Fiorentina. “Iachini? Anche lui è un grande uomo. Avevamo un rapporto perfetto. Stavo bene con tutti. Certo, con Iachini dovevo giocare e segnare sempre mentre lui mi ha messo in panchina dopo le prime partite in cui non segnavo. La fiducia e la continuità sono importanti per ogni giocatore, perché poi tutto è più facile. Gattuso? Parliamo di un campione del mondo: è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l’ora di incontrarlo”.

L’attaccante aveva lasciato a desiderare nel girone d’andata, iniziando a segnare a raffica solo nella seconda metà del campionato. Probabilmente il serbo sarà al centro del mercato nei prossimi mesi. La sua valutazione oggi si aggira sui 30 milioni di Euro.