Dries Mertens entra in campo e viene sostituito: ghiaccio sulla caviglia dopo la gara con lo Spezia

Dries Mertens non ha ancora completamente superato il problema alla caviglia che l’ha tenuto lontano dai campi in queste settimane. Oggi per il belga solo 42 minuti in campo da subentrato, per poi essere sostituito nel finale. La forma non è delle migliori e si è notato. Dries Mertens deve ancora recuperare del tutto, ma il suo apporto serve come il pane in un momento del genere.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il giornalista Rai Enrico Varriale ha parlato anche della situazione del belga nel commentare il post-gara. “C’è da dire che è stato un Napoli moto bello col 4-3-3 credo, ha coperto meglio tutti gli spazi, più razionale dal punto di vista proprio della disposizione in campo ed ha concretizzato tutto quello che è riuscito a costruire. Vanno fatti i complimenti allo Spezia di Italiano che dopo un pessimo primo tempo, nella ripresa, ha messo in difficoltà il Napoli. Da valutare le condizioni di Mertens che è uscito con un po’ di ghiaccio sulla caviglia”.