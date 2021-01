Diego Armando Maradona Junior rivela: “Mio padre adorava Kalidou Koulibaly e Dries Mertens”

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, ricordando il padre e il suo rapporto con Napoli. “Adorava Koulibaly e Mertens, stimava tanto Insigne, credeva che questi giocatori dovessero rappresentare la base per costruire un Napoli vincente. Sognava lo scudetto, mi diceva che dopo tanti anni avrebbe voluto rivedere la città in festa come nel 1987 e nel 1990”.

“Iniziative commemorative? Voglio ringraziare innanzitutto il Comune di Napoli e l’assessore allo Sport Ciro Borriello che mi coinvolge in tutto ciò che fa. Penso che la statua nei pressi dello stadio Maradona sia un’iniziativa necessaria, per far capire che si è a casa di papà. Quando avremo superato questa maledetta pandemia, sarebbe bellissimo inaugurare lo stadio Maradona con un’amichevole contro l’Argentinos Juniors, la prima squadra di papà. Quando potrò andare in Argentina, incontrerò la dirigenza di questa società, ho già avuto qualche contatto”.