Delio Rossi sottolinea: “Se penso a un centravanti per il 4-3-3 mi viene in mente Dries Mertens”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’allenatore Delio Rossi, che ha parlato degli azzurri. “Esistono dei giocatori più adatti a un certo sistema di gioco rispetto ad un altro. Il Napoli secondo me è forse più tagliato per il 4-3-3 fermo restando che ha fatto questa variazione perché voleva giocare con due giocatori contemporaneamente come Mertens e Osimhen che forse non è il giocatore ideale per questo modulo. Anche perché nel 4-3-3 ci sono due giocatori fondamentali che sono il centro mediano davanti alla difesa e il centravanti, sono coloro che fanno giocare bene la squadra”.

“Osimhen attacca quasi sempre la profondità e nel 4-3-3 devi sapere anche quando venire incontro. E’ un giocatore molto istintivo. Se penso a un centravanti per il 4-3-3 mi viene in mente Firmino del Liverpool o lo stesso Mertens che abbiamo visto con Sarri essere perfetto per questo sistema di gioco. Lozano è un giocatore che è cresciuto tanto soprattutto dal punto di vista fisico e soprattutto ha cominciato a capire il nostro calcio e sembra un giocatore molto molto intelligente”.