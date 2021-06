Daniele Adani aspetta Massimiliano Allegri: “Gli chiederò se in questi due anni ci sono delle cose che ha maturato”

Daniele Adani, ex calciatore dell’Inter e oggi telecronista per Sky Sport, è già pronto per un nuovo botta e risposta con Massimiliano Allegri dopo i due famosi alterchi avvenuti in diretta negli anni passati. L’ex difensore è stato intervistato ‘Mowmag.com’ e ha parlato proprio del tecnico della Juventus. “Gli chiederò se in questi due anni ci sono delle cose che ha maturato, perché quando gli allenatori stanno fermi stanno male, quell’adrenalina che ti spreme dentro quando sei fuori ti manca, trovi certezze e metti in discussione delle cose. Il calcio è veloce. Pensate a Tuchel, a Flick (allenatore della Germania) dove erano due anni fa. In due anni cambiano tante cose”.

Massimiliano Allegri ha accusato più volte Daniele Adani di essere troppo teorico nelle sue analisi, sottolineandone la scarsa esperienza sul campo. Da allora i due non si sono più incrociati pubblicamente e il telecronista non era mai tornato sull’argomento.