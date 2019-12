Corriere dello Sport: le 12 pagine ''top secret'' del contratto di Gattuso

Corriere dello Sport: le 12 pagine segrete del contratto di Ringhio Star

Durante la sua conferenza stampa di ieri, Gennaro Gattuso in presentazione ha detto che gli viene da ridere quando si parla di contratti. L’edizione odierna de ”Il Corriere dello Sport” mette in evidenza una curiosità riferita al contratto di Rino. Come fa giustamente notare il nuovo tecnico del Napoli, il futuro degli allenatori dipende principalmente dai risultati. Tuttavia, nell’accordo chiuso con ADL il contratto prevede anche 12 pagine estremamente riservate che riguardano i possibili bonus, clausole e imposizioni del patron azzurro. Lo stipendio invece è meno segreto: 750.000 fino al mese di giugno, poi tutto dipenderà da come si posizionerà il Napoli in campionato.