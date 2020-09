Ciccio Graziani tifa per Kalidou Koulibaly: “Fossi il Napoli terrei duro, ma ho l’impressione che andrà via”

Ciccio Graziani è intervenuto nelle ultime ore a Radio Sportiva, parlando anche del Napoli. “Aspettando di vedere l’Inter, agguerrita pretendente al titolo ma ancora un gradino sotto, la Juventus ha ribadito che è ancora quattro gradini sopra le altre. Il Napoli ha una struttura consolidata negli anni e sarà un’altra squadra che farà di tutto per non far rivincere la Juventus. Mi è piaciuta molto la Fiorentina, cresciuta tecnicamente e fisicamente nella gara contro il Torino, che è la delusione più grande di questa prima giornata. Se non cambia qualcosa anche quest’anno soffrirà. Osimhen è una gazzella, ha una straordinaria rapidità di movimento. Farà molto bene al Napoli e ripagherà l’investimento. Fossi il Napoli terrei duro su Koulibaly, ma ho l’impressione che alla fine andrà via”.

Già qualche settimana fa Ciccio Graziani si era pronunciato sulla possibile permanenza del difensore senegalese nella squadra azzurra, chiedendosi perché si dovesse cederlo a tutti i costi.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Genoa. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.