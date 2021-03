Ciccio Graziani è sicuro: “Se il Napoli riuscirà a vincere con la Juventus, allora si apriranno altri scenari”

in

Nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto in queste ore l’ex campione del mondo Francesco Graziani, che ha detto la sua sul momento della squadra partenopea. “C’è una data per capire dove può arrivare il Napoli, ed è di vitale importanza. Dico che potremmo dire di più sulla stagione azzurra dopo il 17 marzo del 2021. Dopo la disputa della gara contro la Juventus, avremo un quadro completo della situazione di classifica. Il recupero di quella partita è di vitale importanza. Se dovesse perdere ci sarà un ridimensionamento, ma se gli azzurri riusciranno a vincere quella gara allora si apriranno altri scenari. Molto importanti”.

“Penso che nel Napoli attuale ci sia tantissima rabbia e molta voglia di rivalsa. Si aspettavano molto più di calore maggiormente dalla società, sappiamo tutti cosa è successo nei confronti di Gattuso. Alla lunga sta ritrovando uomini importanti e farà bene”.