Christophe Galtier rivela i nomi delle squadre che lo cercano: “Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli”

Christophe Galtier, allenatore del Lille fresco campione di Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rmc. Il tecnico ha confermato l’interesse del Napoli e ha ammesso di non aver ancora deciso il suo futuro. “Ho parlato con il club questa mattina e ieri. Siamo in un periodo di festeggiamenti. Approfitteremo di questi ultimi momenti. Ci vediamo a fine giornata o domani. Non ho ancora preso la mia decisione. Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli, tra gli altri. Mi piace la Francia”.

“Abbiamo discusso due mesi fa con il presidente, abbiamo parlato del futuro. Ultimamente non ci sono più state cose di cui parlare per il futuro. Penso che ci vedremo alla fine della giornata. Tutto è possibile, ho un contratto con il Lille. La mia decisione non è stata presa, discuteremo, vedremo”, ha aggiunto il mister. Senza la Champions, però, la piazza azzurra diventa molto meno attraente per tutti.