CDS – Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo al centro della bufera

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i casi di Cristiano Ronaldo e di Zlatan Ibrahimovic: “CR7, bufera social. Ibra, bufera Covid”. Il primo, sotto accusa per il presunto lancio della maglia dopo Juve-Genoa e il secondo perché avrebbe pranzato al ristorante in zona rossa. In basso spazio alla lotta Champions: “Il Napoli e la Lazio puntano sugli scontri diretti. la corsa sul Milan”.

Cristiano Ronaldo sembra quasi costretto a rimanere alla Juventus per pure ragioni fiscali. L’agevolazione di cui gode il portoghese in riferimento ai suoi guadagni all’estero è troppo considerevole per essere trascurata. Zlatan Ibrahimovic, invece, spera in uno sconto per una squalifica che appare a tutti gli effetti ingiusta. Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla Champions League, che riparte stasera. Per quanto riguarda la corsa alla qualificazione per la prossima edizione, in Serie A potrebbero bastare tra i 75 e i 78 punti per centrare l’obiettivo.