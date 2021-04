CDS – Victor Osimhen si è sistemato accanto a Dries Mertens

“Lukaku senza freni, Dybala che magia” scrive il Corriere dello Sport in apertura quest’oggi. Spazio ai recuperi di campionato andati in scena ieri: vittoria della capolista Inter per 2-1 contro il Sassuolo, successo dei bianconeri contro il Napoli con lo stesso punteggio. Nerazzurri a +11 sul Milan grazie alla decima vittoria di fila, le mani sullo scudetto di Antonio Conte. Riscossa Juve per la Champions con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il quotidiano si è soffermato soprattutto sulla prova di Victor Oisimhen in Juventus-Napoli. “Osimhen s’è sistemato accanto a Mertens, è andato ovunque il pallone andasse, ha disturbato (sfidandoli nel loro campo, la fisicità) Chiellini e De Ligt che, prima di lui, avevano avuto vita facile contro Mertens. S’è mosso bene, Osimhen, pur con qualche errore tecnico, ma almeno provandoci e sfruttando corpo e astuzia per alzare il baricentro e difendere palloni scomodi, permettendo alla squadra di salire. Subendo orgogliosi falli”, si legge.