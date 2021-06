CDS – Tiémoué Bakayoko pronto a lasciare Napoli senza Gennaro Gattuso

“Conte torna inglese” è il titolo d’apertura di oggi del Corriere dello Sport. Dopo lo scudetto, il tecnico si prepara a una nuova esperienza in Premier League, al Tottenham, dove dovrebbe ritrovare Fabio Paratici. “C’è un’Italia in vendita”, titola invece in taglio alto il giornale. I gioielli del ct Roberto Mancini sul mercato: da Gigio Donnarumma a Manuel Locatelli, la rosa azzurra vale 750 milioni. Di spalla c’è spazio per il futuro della panchina biancoceleste: “Lotito-Sarri, l’incontro decisivo”, si legge. Stasera è in programma in vertice per la svolta in casa Lazio, che continua a trattare con Maurizio Sarri per sostituire Simone Inzaghi.

“Bakayoko è un giocatore del Chelsea, per ritrovarselo a Castel Volturno servirebbero condizioni allo stato attuale insospettabili”. si legge sul giornale. L’ex centrocampista del Milan tornerà alla base e non sarà riscattato dal Napoli, tantomeno dopo l’addio di Gennaro Gattuso, l’unico che aveva spinto per averlo a Fuorigrotta.