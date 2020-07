CDS – “Sarri trema”: scudetto “zoppo” ed esonero quasi sicuro se non supera il Lione

La panchina di Maurizio Sarri, nonostante lo scudetto appena conquistato con la Juventus, resta in bilico. È quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, che dedica l’apertura in prima pagina proprio a questo tema: “Sarri trema”. Secondo il quotidiano, in caso di eliminazione contro l’Olympique Lione, l’ex tecnico azzurro rischierebbe l’esonero, portando in dote uno scudetto considerato “zoppo” dal quotidiano. Si parla anche di Paulo Dybala, che donerà in beneficenza parte dell’ingaggio.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Serie A al via il 19 settembre. Dal Pino: ‘Basta stadi deserti'”: è già polemica sull’avvio della prossima stagione. I tempi sono molto ristretti e considerando che alcune squadre italiane saranno impegnate in Europa ad agosto, non ci saranno molti giorni per riposare. A inizio settembre si svolgeranno anche le gare della Nations League delle varie Nazionali, che hanno già saltato le partite programmate a marzo e a giugno. Spazio anche alla Fiorentina: “Iachini rinnova. Commisso: ‘Merita la Viola'”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.