CDS – Roma, Paulo Fonseca non vuole dimettersi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre in prima pagina con la corsa alla prossima Champions League tra le squadre di Serie A. “Volata Champions, il segno dei bomber. Da Immobile e CR7 a Osimhen e Muriel. Ecco i protagonisti”. In alto si parla del futuro ancora in bilico di Antonio Conte all’Inter, nonostante la vittoria dello scudetto. “Appello a Conte”. Confronto in casa Roma a Trigoria dopo il crollo con la Sampdoria: “Fonseca alle strette: ‘Non mi dimetto'”. Difficilmente, però, il tecnico portoghese continuerà a guidare i capitolini in futuro. La nuova proprietà non ha mai messo bocca sulla guida tecnica e probabilmente sceglierà un altro allenatore.

“Stoccata social di Lukaku a Ibrahimovic dopo la rissa nel derby: “Inchinatevi al Re di Milano”, si legge in basso. Spazio anche alla Champions League che riprende con le semifinali di ritorno. In campo, alle 21:00, scenderanno il Manchester City e il Paris Saint-Germain.