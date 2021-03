CDS – “Processo tamponi, la Lazio a giudizio”

Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con il duello per il quarto posto tra Napoli e Juventus: “Gattuso spaventa Pirlo”. Al centro spazio alla vittoria dell’Italia: “È l’Italia che va”, a segno Domenico Berardi e Ciro Immobile che piegano l’Irlanda del Nord nella prima partita valida per il girone di qualificazione per i Mondiali. Poi spazio alla battaglia sui diritti tv e alla sentenza prevista in giornata per la Lazio: “Processo tamponi, la Lazio a giudizio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Non manca un approfondimento sul momento della Juventus, evidentemente in difficoltà e probabilmente fuori dalla lotta allo scudetto. “Alla ripresa la Juve avrà subito un derby delicatissimo da affrontare in casa del Toro, ad aprire un ciclo di fuoco che passerà appunto dal Napoli, poi dal Genoa e infine dall’altro spareggio Champions con l’Atalanta: quattro partite da cui dipenderà molto del futuro di Pirlo e non solo”, si legge sul giornale.