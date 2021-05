CDS – Possibile beffa per Andrea Pirlo: Andrea Agnelli pensa ad altri allenatori

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, ai danni dell’Atalanta: “Pirlo, due tituli. La Juve fa festa nella stagione più difficile: battuta l’Atalanta 2-1”. In basso spazio al diverbio dopo Lazio-Torino: “Immobile-Cairo: indaga la Procura”. Sempre in taglio basso in evidenza la nuova situazione societaria del club di Steven Zhang: “Inter, nuovo socio col 31% del club”.

Il successo di ieri potrebbe non bastare a Pirlo per salvare la panchina bianconero, nemmeno in caso di qualificazione alla prossima Champions. Il tecnico bianconero ha comunque deluso nella gestione del gruppo, lasciando parecchi punti per strada per via dell’inesperienza. Aperto il casting per la prossima stagione: Andrea Agnelli vorrebbe Zinedine Zidane, al quale aveva pensato anche prima che tornasse al Real nel 2019, ma è stuzzicato anche dall’ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri, corteggiato pure da Inter e Napoli. Circolano inoltre i nomi di Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic.