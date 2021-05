CDS – Per Luciano Spalletti è Lorenzo Insigne il primo problema

“Sarri l’anti Mou”. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. “Lazio in pressing sul tecnico: trattativa nella fase decisiva”. In taglio alto spazio al Napoli alle prese con il contratto di Lorenzo Insigne in scadenza: “Spalletti, è Insigne il primo problema”. Sempre in alto spazio alle convocazioni del ct della Nazionale Mancini: “Europei, la sorpresa Mancini taglia Kean”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Per quanto riguarda il Napoli, si parla anche del futuro di Andrea Petagna. “Ha dovuto vivere all’ombra di troppi centravanti e anche di qualche pregiudizio, ha un suo appeal che spinge Giuntoli all’ottimismo: i diciassette milioni investiti nel gennaio del 2020 rientreranno in qualche modo da operazioni che cominciano ad avere un senso, anche adesso che il mercato è ancora teoricamente chiuso”, si legge sul quotidiano. Di certo, l’attaccante non rappresenta una figura imprescindibile nella rosa attuale del Napoli. Bisogna capire come lo valuterà il nuovo tecnico Luciano Spalletti.