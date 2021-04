CDS – Paulo Fonseca lascerà la Roma: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri le alternative

“Vlahovic come Chiesa” scrive il Corriere dello Sport in apertura. La Fiorentina, dopo aver perso Federico Chiesa, andato alla Juventus, deve blindare il talento serbo classe 2000 cercato dalle grandi. Nel 2021 solo Cristiano Ronaldo ha segnato più di lui e Rocco Commisso prepara il contratto anti-fuga. Ieri incontro a cena con il presidente. Alle 18:00 la sfida col Sassuolo. “Cagliari-Parma da brividi: è spareggio salvezza”.

“Il prodigio di Paulo”. Paulo Fonseca è pronto al divorzio con la Roma, ma contro il Manchester United vuole regalare un epilogo indimenticabile. In casa giallorossa si pensa ancora a uno tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, già accostati alla capitale nei mesi scorsi. “A maggio i tifosi tornano allo stadio”: piccoli segnali di ritorno alla normalità. A maggio, nelle zone gialle, tornano i tifosi allo stadio. Il Governo valuta la possibilità di dare il via libera a 1.000 spettatori. In vista degli Europei, ci sarà quindi una piccola apertura.