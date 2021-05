CDS – “No ai premi Scudetto: è rivolta all’Inter”

“Ultimatum alla Juve” scrive il Corriere dello Sport in apertura oggi. Spazio in prima pagina alla questione Superlega: multati 9 club pentiti, minaccia di deferimenti per Real, Barcellona e Juventus. La UEFA riammette Inter e Milan, ma avvisa i bianconeri. Braccio di ferro contro le società ribelli he sarebbero pronte a rivalersi contro chi si è tirato indietro. “No ai premi Scudetto: è rivolta all’Inter”: oggi in campo i nuovi campioni d’Italia, alle ore 18:00, sfidano la Sampdoria, l’ultima squadra che li ha battuti. Anche i bonus per lo scudetto sono in discussione, ma non c’è disponibilità.

Nel taglio alto si parla del ritorno di José Mourinho e del possibile effetto sugli allenatori: “Effetto Mourinho: non lasciateli scappare”. L’arrivo dello “Special One” rilancia i nostri tecnici top. Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti senza squadra, Antonio Conte ‘attendista’. Solo loro possono alzare il livello della Serie A e i giovani vanno trattenuti. “Lazio e Napoli, che rincorsa”: pericolo Spezia per Gennaro Gattuso, Simone Inzaghi a Firenze per rientrare in gioco. E domani c’è il big matc tra Juventus e Milan.