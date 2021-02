CDS – Napoli, troppi errori e pochi uomini

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le dichiarazioni di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta in Europa League a Granada: “Errori da polli ma siamo contati”. Apertura con i risultati delle italiane in Europa League: “Ride solo Fonseca. Dzeko-Mayoral: la Roma passa a Braga. Milan 2-2 a Belgrado. Il Napoli in emergenza cade a Granda 2-0”.

Ieri Andrew Osimhen, il fratello di Victor Osimhen, aveva dichiarato ai microfoni di Radio Marte che il Napoli non giocava per il suo attaccante. Parole che hanno fatto discutere a lungo nel corso della giornata. In realtà, la prova di ieri in casa del Granada ha dimostrato il contrario. Nelle sue pagelle, il Corriere dello Sport ha scritto: “Il fratello, ieri protagonista di un’assurda polemica, non venisse a ripetere che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui: deve scuotersi”. Il Napoli deve ricompattarsi in vista della difficile trasferta di campionato contro l’Atalanta.