CDS – “Napoli, Rino è un muro”

“Napoli, Rino è un muro”, titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Il tecnico chiude così le polemiche dopo l’Atalanta: “La messa l’ho già cantata”. Qualificazione aperta in Coppa Italia, mercoledì il ritorno a Bergamo: “Giochiamo ogni tre giorni, è dura”. L’analisi di Gian Piero Gasperini: “Sprecate molte occasioni nel primo tempo”. Non manca una moviola sugli episodi del match: “Gosens commette fallo al limite del giallo su Di Lorenzo. Nel finale ci stava il giallo per Ilicic (diffidato pure lui con Romero) dopo l’intervento su Zielinski”.

In taglio alto “Ronaldo a quota 100, la sfida è con Sivori”. Dopo Pelé, l’asso portoghese vuole superare un altro mito: per ora ha realizzato 87 gol in 112 gare, deve arrivare a 100 entro la 123ª partita per battere l’argentino. Sempre in taglio alto il quotidiano si occupa del tema più caldo di questi giorni in casa giallorossa: “La Roma non arretra: ‘Dzeko degradato'”, si legge.