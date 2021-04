CDS – Napoli, quattro tamponi per Piotr Zielinski

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’impegno del Napoli contro il Crotone: “Il Napoli ospita il Crotone: sarà turnover in vista di Ronaldo”. Spazio anche all’Inter e alla volata per lo scudetto: “Conte a testa bassa”. Spazio poi al “Cluster Italia” e alla seconda positività di Marco Verratti al Coronavirus. In taglio basso: “Il pallone tra DNA e portafoglio”. In primo piano l’impresa del giovanissimo tennista italiano Jannik Sinner che ha raggiunto la finale del torneo di Miami: “Mostruoso”.

Quattro tamponi per Piotr Zielinski in questi giorni. ll primo antigenico, quello che ha spinto verso il terrore, al rientro in Italia, in realtà è diventato un falso allarme. Poi ce ne sono stati altri due molecolari a cancellare la positività iniziale e a scongiurare un altro isolamento. Il polacco oggi contro il Crotone ci sarà, senza neanche una seduta di allenamento alle spalle. Si siederà però tra le riserve.