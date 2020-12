CDS – Napoli, per prendere il terzino serve una cessione: Faouzi Ghoulam o Kevin Malcuit

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con Nicolò Zaniolo ed il recupero del giocatore della Roma. Spazio anche al mercato, con Rodrigo De Paul primo obiettivo di Antonio Conte per la sua Inter. Poi i conti della Serie A, con lo sgravio sugli stranieri che è di fatto saltato: manca il decreto del Governo ed il Fisco non applica lo sconto ai club. Per il Milan danno di 4.2 mln di Euro.

In casa Napoli si pensa alle condizioni di Dries Mertens: il belga è ancora ospite della clinica della Fiandre per smaltire la distorsione alla caviglia sinistra rimediata con l’Inter. A meno di cambi di programma dovrebbe rientrare a Napoli la prossima settimana. Il club azzurro, intanto, inizia già a lavorare sul mercato. Piacciono diversi terzini sinistri, tra questi Junior Firpo ed Emerson Palmieri. Servirebbe però una cessione. Oltre che Faouzi Ghoulam, un altro indiziato a partire può essere Kevin Malcuit.