CDS – Napoli, il rigore su Mario Rui contro il Genoa ci poteva stare

Nell’anticipo serale delle 20:45 del sabato il Napoli finisce k.o. allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa e paga due errori difensivi che spianano la strada al grande ex azzurro Goran Pandev. “Il Napoli regala, Pandev lo punisce”, si legge oggi sul Corriere dello Sport. Agli azzurri non basta il gol di Politano a dieci minuti dalla fine.

Non finisce qui. Coda polemica in Genoa-Napoli. All’ultimo minuto di gioco Mario Rui finisce infatti a terra in area, colpito da Gianluca Scamacca, ma per l’arbitro è tutto regolare. Proteste veementi del terzino e degli altri azzurri. “Scamacca sposta Mario Rui in piena area, il rigore ci può stare invece Manganiello non va al Var e ammonisce il giocatore del Napoli per proteste”, si legge nella moviola effettuata dal quotidiano. Napoli penalizzato, dunque. Il futuro di Gennaro Gattuso, comunque, rimane in bilico.