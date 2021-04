CDS – Napoli, il caso di Eljif Elmas potrebbe rientrare

“Raspadoro”. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi. “Il bimbo del Sassuolo stende il Milan 2-1”. Apertura alla corsa per la Champions League: “Vince l’altra Juve. CR7 e Dybala a secco, Pirlo batte il Parma coi difensori. Oggi Napoli-Lazio e Roma-Atalanta”. In alto le dichiarazioni di Beppe Marotta in difesa della Superlega: “Misure urgenti o falliamo tutti”.

Dubbi sulla presenza di Eljif Elmas, questa sera, nel match del Napoli contro la Lazio, dopo l’allontanamento dalla seduta di martedì a Castel Volturno. L’edizione odierna del giornale fa sapere che il suo posto, anche quello in panchina, è in pericolo. Il caso potrebbe rientrare poco prima della partita. Il dubbio su verrà sciolto quindi in giornata. Contro la Lazio ci si gioca una bella fetta di stagione. Il Napoli deve approfittare del passo falso del Milan e rincorrere la Juventus, sperando in un risultato negativo dell’Atalanta a Roma.