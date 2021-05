CDS – Napoli, Gennaro Gattuso ha in mente tre cambi per l’Udinese

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la pesante sconfitta dei bianconeri e lo scivolamento al quinto posto in classifica: “Pirlo è fuori! La Juve travolta dal Milan (0-3) scivola al quinto posto”. In taglio alto le pesanti accuse al VAR del presidente Oreste Vigorito dopo la sconfitta col Cagliari: “Mazzoleni vuole il Benevento in B”. Di spalla spazio all’episodio da condannare accaduto a Salerno: “Calci e spinte alla figlia di Grassadonia”.

Tre possibili cambi per Gennaro Gattuso in vista della sfida con l’Udinese. “Restando in ambito attacco, in particolare nella batteria dei trequartisti, potrebbe stavolta rifiatare Politano, per far spazio dall’inizio al Lozano (con Insigne e Zielinski) che, oltre a rifinire la condizione, ha ritrovato il gol. E, se c’è una mediana che continua a fornire piena garanzia (Demme-Fabian), in difesa potrebbe toccare stavolta a Mario Rui dall’inizio, rilevando Hysaj sulla corsia mancina. Oltre a tutto ciò, Gattuso ha ancora tempo per riflettere anche sul capitolo guanti, con Ospina ormai pronto a contenderli a un Meret in stato di grazia”.