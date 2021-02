CDS – Napoli, Gennaro Gattuso fa scudo

“Assalto Napoli, Gattuso fa scudo”. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna. “Con il Granada gli azzurri sono costretti a ribaltare lo 0-2”. A centro pagina spazio alla sconfitta casalinga dell’Atalanta in Champions contro il Real Madrid, terza sconfitta su tre per una squadra italiana nella massima competizione europea: “Cornuti e mazziati. Dopo i rigori negati a Juve e Lazio, Atalanta ko in dieci per 80″.

Sotto accusa l’arbitro di Atalanta-Real Madrid. Un’occasione persa per il direttore di gara Tobias Stieler alla prima in carriera in una fase a eliminazione della Champions League. Il giornale spiega che il rosso a Remo Freuler lascia diversi punti interrogativi: la posizione, la direzione e il mancato ricorso al VAR. Non solo: non c’è rigore su Casemiro, ma il centrocampista del Real Madrid simula ed era già ammonito. Manca il secondo giallo per il brasiliano che avrebbe riportato la situazione in parità numerica.