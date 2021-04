CDS – “Napoli e Lazio da Champions”

in

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con le vittorie di Napoli e Lazio, rispettivamente contro Torino e Milan: “Napoli e Lazio da Champions. Gattuso agguanta Milan e Juve al terzo posto”. Di spalla spazio alla nuova norma proposta dal presidente della Federcalcio: “Gravina: c’è la norma antiribelli”. In basso in evidenza la prima semifinale della Champions League di stasera: “Real-Chelsea, Zidane contro le rappresaglie”.

La corsa al quarto posto si fa sempre più complicata in Serie A. Le squadre interessate sono parecchie e molte di loro si trovano attualmente a pari punti. La classifica avulsa potrebbe produrre verdetti inaspettati nel finale di stagione. Il Napoli si ritrova con un calendario molto più semplice da qui all’ultima giornata, senza alcuno scontro diretto. A rischiare è soprattutto la Juventus, ma l’insuccesso maggiore sarebbe del Milan: campione d’inverno pochi mesi fa e fuori dall’Europa che più conta, quella che manca da 8 anni.