CDS – Napoli, Dries Mertens verso la riconferma

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato in casa Lazio: “Il giorno di Sarri. Attesa la firma: due anni alla Lazio con opzione per il terzo”. In taglio alto spazio alle operazioni della Juventus: “Vlahovic nella lista di Max. Il progetto Allegri sta iniziando a prendere forma. L’attaccante della Fiorentina è uno degli obiettivi”. A centro pagina si parla del Belgio vittorioso 1-0 contro la Croazia a pochi giorni dagli Europei: “La legge di Lukaku, battuti Brozo e Perisic”.

A Napoli, intanto, i pensieri sono sul futuro di Dries Mertens. Il belga dovrebbe rimanere in azzurro senza troppi problemi. “A gennaio, quando si farà sempre più sul serio, si tornerà dalle vacanze, si piomberà nella Coppa Italia, si potrebbe profilare l’Europa League e, per una grande, dovrebbe cominciare l’interminabile rush finale, Victor Osimhen dovrebbe partire per andare a vivere la Coppa d’Africa che il COVID ha fatto slittare di un anno. E senza Osimhen, ci vuole un centravanti (o anche due?) che consenta di vivere quel periodo d’emergenza senza pensieri, né alibi”.