CDS – Napoli, David Ospina out per l’Inter

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il quarto di finale di Europa League tra la Roma, unica italiana rimasta nelle coppe internazionali, e l’Ajax. “La Roma gioca per l’Italia”. A centro pagina spazio ai quarti di finale di Champions League: “Passano Pep e Zizou, l’anno zero di Klopp”. In basso le dichiarazioni di Locatelli, intervistato in esclusiva dal quotidiano: “Sogno una grande in Europa”.

Niente Inter per David Ospina: il portiere colombiano ha subito un infortunio muscolare contro la Sampdoria e domenica tra i pali ci sarà Alex Meret. Oltre a lui, Gennaro Gattuso dovrà fare a meno anche dello squalificato Hirving Lozano, ammonito contro i doriani. Per il resto, però, tutti a disposizione del tecnico azzurro. Anche Piotr Zielinski che, secondo il quotidiano partirà titolare con Lorenzo Insigne e Mtteo Politano alle spalle di uno tra Victor Osimhen e Dries Mertens. Il nigeriano, a segno domenica scorsa, è comunque favorito.