CDS – Napoli, Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso ai saluti

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con il valzer delle panchine: “Juve o Napoli: Allegri, decidi. Per Max c’è anche il Real se Zidane saluta”. A centro pagina spazio ad un’indiscrezione su Cristiano Ronaldo: “E CR7 riporta a casa le sue auto di lusso“. Di spalla in spazio al recupero di campionato di stasera: “Lazio-Toro: Simone per Pippo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Intanto, a Napoli, Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sono pronti a salutarsi. La qualificazione alla Champions League è ormai ad un passo. La scintilla, tra i due, non è mai scoccata. Per questo a fine anno sarà addio, come ricorda il quotidiano. Ci sono state alcune dichiarazioni che hanno allungato le distanze, ma anche alcune partite hanno inciso, come i k.o. con Verona e Atalanta. Il tecnico è sempre stato un tipo molto orgoglioso e se ne andrà in grande stile lasciando comunque tutti i risultati richiesti.