CDS – Napoli, ancora problemi di rinnovo per Lorenzo Insigne

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni rilasciate in esclusiva al quotidiano dal designatore arbitrale Nicola Rizzoli: “Nel dubbio sempre al Var. Più tecnologia e meno errori. L’obiettivo sono le spiegazioni live delle decisioni prese sul campo”. In taglio alto l’ultimatum dell’Uefa: “Europei con i tifosi. Apertura dell’Olimpico: una risposta entro il 19 aprile”.

In casa Napoli, intanto, si parla del possibile rinnovo di Lorenzo Insigne. C’è un conflitto di interessi tra le due parti, ognuna con interessi economico-finanziari che all’epoca del Coronavirus finiranno per svuotare il calcio dei suoi sentimenti. La società e il giocatore hanno la consapevolezza che un capitano non può iniziare la stagione in cui il contratto andrà in scadenza senza averne discusso in termini definitivi, dunque decidendo cosa fare. Se per distanza o divergenze il rinnovo dovesse risultare irrealizzabile, sarebbe complicato poi cominciare il campionato facendo finta di niente.