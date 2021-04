CDS – Maurizio Sarri vicinissimo alla Roma, mancano solo i dettagli

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con una bomba di mercato: “Roma-Sarri, ecco l’intesa. Nelle prossime ore previsto l’incontro con l’agente del tecnico per definire gli ultimi dettagli”. A centro pagina spazio alla vittoria dell’Inter contro il Verona: “Inter, è già festa”. Conte si gode la vittoria: “Vale il 95% dello scudetto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il poeta del gioco nella città ideale”. Giancarlo Dotto promuove il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Roma: “L’unico allenatore italiano per il quale sia stato coniato un neologismo e una piazza che ha voglia di accendersi: la miscela è esplosiva. Dopo ADL e la Juve l’uomo è vaccinato contro tutto. Sarri a Trigoria. Magnifico titolo per una storia molto promettente. Molto più di una scommessa, un brivido forte. (…) L’uomo è intelligente. Sa crescere sulle sue fortune, ancora di più sulle sue sventure. Due anni così così, c’è da giurarlo, non lo hanno ucciso ma fortificato. Prima il passaggio a vuoto nell’iperuranio Juve, a seguire un anno distante dalla mischia. Sarri alla corte degli Agnelli un evidente azzardo anche visivo. (…) I tifosi romanisti hanno un motivo di più per amarlo: Sarri arriva alla Roma in fuga dalla Juve, di solito capitava il contrario. Di sicuro, si divertiranno”.