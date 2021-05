CDS – Massimiliano Allegri rimane ancora nei radar del Napoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il derby d’Italia che sarà decisivo per la qualificazione alla Champions League della Juventus: “Decide Conte. La stoccata di Antonio: campionato equilibrato? Non per l’Inter”. Spazio anche al derby fra Roma e Lazio: “Roma-Lazio, il derby è reale. Venduti 46.000 biglietti virtuali, l’incasso subito in beneficenza”. Sulla destra il caso della Fiorentina con lo sfogo di Rocco Commisso.

A Napoli, intanto, si parla ancora di Massimiliano Allegri, già corteggiato da Aurelio De Laurentiis diversi anni fa. Quella che porta a Luciano Spalletti, comunque, rimane una pista percorribile. L’ex Inter ha già sentito ripetutamente il presidente azzurro e le visioni del calcio sono convergenti. Non sono mancate le valutazioni anche degli emergenti Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Ivan Juric e Alessio Dionisi, mentre Christophe Galtier del Lille è concentrato sulla conquista della Ligue 1 ai danni del Paris Saint-Germain. Prima di nominare il nuovo allenatore, però, serve centrare la Champions.