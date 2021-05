CDS – Luciano Spalletti vicinissimo al Napoli

in

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il valzer delle panchine: “Juve-Inter per Max. Conte addio da 7 milioni: si scatena il derby d’Italia per Allegri. Lazio, Inzaghi ha firmato nella notte. Il Napoli vira su Spalletti”. A centro pagina spazio alla finale di Europa League vinta dal Villarreal di Raul Albiol conto il Manchester United di Edinson Cavani: “Emery quarto”. Il tecnico aveva già ottenuto 3 successi di fila con il Siviglia.

Sembra che sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore del Napoli. Siamo ormai ai dettagli, alla bozza di contratto da visionare. Il giornale fa sapere che il tecnico toscano ha già dato ai suoi legali il contratto che verrà studiato nelle prossime ore. Oggi potrebbe arrivare il sì definitivo. Aurelio De Laurentiis non sta nemmeno più trattando con gli altri allenatori in lista. La scelta è caduta sull’ex mister di Inter e Roma. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League.