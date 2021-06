CDS – Lorenzo Insigne alla Fiorentina con Gennaro Gattuso?

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con un’intervista a Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. “Italiane al top? Solo con gli stadi”, il titolo principale scelto dal giornale. Il dirigente rossonero poi regala altri titoli: “Rispetto la scelta di Gigio, è un professionista. Zlatan è divisivo, o lo ami o lo odi. Maldini un grande ds. La Superlega è morta ma il calcio cambi”.

Si avvicina l’Europeo. Meno cinque giorni a Euro2020. Dall’Italia, che inaugurerà la competizione a Roma, a Francia, Germania, Spagna, Belgio e tutte le altre big. Sarà una bella sfida, come scrive anche il quotidiano. “Europei, sette in corsa ma il vantaggio è azzurro”. La stella dell’Italia sembra essere Lorenzo Insigne, che però fatica a rinnovare col Napoli. “Al di là di qualche timida informazione richiesta dal Tottenham e dall’Inter, l’unica idea concreta resta quella di Gattuso: riflettere sulla Fiorentina nel caso in cui non rinnovasse. Difficile che Lorenzo accetti – estremamente – e ciò significa che dopo l’Europeo andrà in scena una partita durissima con il Napoli, perché la sua non sarà soltanto una scelta di calcio, ma di vita”.