CDS – “L’Inter torna a vincere a Napoli dopo 23 anni”, torna di moda Ferreira Carrasco

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa allo scudetto tra Juventus ed Inter, dopo l’ultima giornata di campionato. Vittoria per entrambe, ma a rimanere impressa nella memoria è la serata di un Lukaku “micidiale“. “L’Inter torna a vincere a Napoli dopo 23 anni”, sottolinea ancora il giornale. Spazio anche al Milan, al quale non basta l’arrivo di Ibra per tornare alla vittoria in campionato. Lo svedese è apparso un po’ solo in area di rigore, pur rendendosi pericoloso in più di un’occasione contro la Sampdoria.

Il Napoli, comunque, fa sul serio per Yannich Ferreira Carrasco, belga classe ’93 del Dalian che vuole lasciare la Cina per tornare a giocare in Europa. Il calciatore guadagna attualmente 10 milioni di Euro ma, secondo il quotidiano, sa che per tornare in Europa dovrebbe abbassarsi lo stipendio. “Non è un problema”, si legge. Il Napoli sta sviluppando la strategia per fare un tentativo.