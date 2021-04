CDS – La storia del rinnovo di Lorenzo Insigne rischia di diventare “un tormento”

Nella giornata di ieri Antonio Conte non ha voluto parlare di futuro e ha rifilato e, come si legge sul Corriere dello Sport, ha rifilato una stoccata a Steven Zhang. “Conte agita l’Inter”, titola in apertura il quotidiano, che propone anche un fondo di Roberto Perrone dal titolo “Antonio, pentola a pressione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In casa Napoli, intanto, si continua a discutere del rinnovo di Lorenzo Insigne. Una storia d’amore nata quando l’attuale capitano azzurro aveva 15 anni e che va avanti da altrettante stagioni. Le parti non sembrerebbero avere intenzione di separarsi, ma il contratto scadrà a giugno 2022. “L’uomo del futuro senza futuro, per il momento: è destinato a diventare un tormentone, anzi già lo è, ma la storia del rinnovo bloccato rischia di diventare anche un tormento. (…) Trentesimo compleanno, Europeo con la maglia numero 10 della Nazionale e poi il punto interrogativo. Il rinnovo del contratto: in scadenza il 30 giugno 2022 e per il momento ancora bloccato”.