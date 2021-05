CDS – “La Serie A riparte il 22 agosto. Stop a Natale”

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con José Mourinho, spettatore d’eccezione della semifinale di ritorno di Europa League dell’Olimpico tra Roma e Manchester United. “Uragano Mou. Stasera guarderà Roma-United: l’era Mourinho è già iniziata”. Lo “Special One” allenerà i giallorossi dalla prossima stagione, mentre fino a qualche tempo fa era alla guida dei “Red Devils”, con i quali ha vinto l’Europa League al termine della stagione 2016/2017. Al centro spazio ai festeggiamenti dell’Inter per lo scudetto: “Festa Inter, sabato blindato: in tremila fuori San Siro”. In taglio basso in evidenza le date del prossimo campionato italiano: “La Serie A riparte il 22 agosto. Stop a Natale”. Ancora una volta non ci sarà il boxing day.

“Con José scatta l’anno I dei Friedkin”, si legge in basso. Spazio anche al dramma di Marco Mancosu, capitano del Lecce: “Io, operato di tumore”. L’ex Benevento, 33 anni, ha raccontato la sua storia su Instagram.