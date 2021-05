CDS – “La Juve è adesso”

A dieci anni di distanza dall’ultima volta, la Juventus rischia di restare clamorosamente fuori dalla Champions League, pur essendo partita come favorita per lo scudetto. Sarà decisiva la sfida di oggi col Bologna, così come quella tra Atalanta e Milan e tra Napoli ed Hellas Verona. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola al riguardo: “La Juve è adesso”.

“Qualcuno l’ha detto: in tempi come questi la fuga è l’unico modo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Sarà (anche) per questo che De Laurentiis e Gattuso scapperanno, l’uno dall’altro”, si legge invece sul Napoli. Ultima missione di Gennaro Gattuso prima di dire addio agli azzurri. “In questi 529 giorni, solo occasionalmente s’è avuta la sensazione che De Laurentiis e Gattuso potessero disegnare assieme un «progetto» che avesse prospettive accattivanti: erano già lontani, dopo un mese e mezzo della loro fusione, verso gennaio 2020, e se Ancelotti non avesse trovato subito casa all’Everton, chissà cosa sarebbe successo; e poi a Verona, venti partite fa (perché l’andata con la Juventus è venuta dopo), la panchina ha vacillato, seriamente”.