CDS – Kostas Manolas verso Roma-Napoli

“Un pieno di Roma. Toloi e Ricci i nuovi azzurri” si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport di oggi. Chiaro riferimento alla squadra giallorossa, unica italiana in Europa League, mentre di spalla c’è la notizia dei convocati azzurri. Mancano Mattia Zaccagni e Jorginho.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



C’è grande attesa per Roma-Napoli. Kostas Manolas potrebbe figurare nell’undici iniziale all’Olimpico: il recupero è completato e il difensore greco potrà fare coppia con Kalidou Koulibaly. La voglia di sfidare la sua ex squadra è tanta. I due agiranno davanti a David Ospina, che ha nuovamente scalzato Alex Meret, con Elseid Hysaj di ritorno sulla fascia destra per la squalifica di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui a sinistra. Lorenzo Insigne ci sarà, forse anche Hirving Lozano potrà dire la sua nel corso della partita. Dries Mertens e Victor Osimhen, invece, sono in ballottaggio fino all’ultimo.