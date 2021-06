CDS – Juventus, Massimiliano Allegri senza Champions?

Si parla di Champions League in prima pagina sul Corriere dello Sport di oggi, sia per la finale che ha visto trionfare il Chelsea sia dell’edizione dell’anno prossimo. “Allegri senza coppa”, titola il quotidiano in apertura, sostenendo che la UEFA starebbe preparando una stangata per Juventus, Real Madrid e Barcellona: se non faranno marcia indietro saranno sanzionati dalla Commissione Disciplinare.

Giancarlo Dotto è sicuro che Luciano Spalletti farà bene a Napoli. “Appena si è sparsa la voce di lui sulla panchina del Napoli, sono stati consensi, ma anche dubbi e domande ansiose: ‘Ma non sarà che Spalletti non regge i capitani, i calciatori di personalità? Caccerà anche il nostro Insigne, dopo aver fatto la guerra a Totti e litigato con Icardi? E Cassano? Vi ricordate di Cassano messo al bando?’. Tranquilli. Timori infondati. Spalletti ama i campioni, ma pretende che giochino di squadra, che siano esempio alla squadra. Su questo non transige”.