CDS – Juventus, Andrea Pirlo all’angolo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamane con il titolo: “Pirlo all’angolo”. Il tecnico bianconero avrebbe ricevuto un ultimatum dalla società: non basterebbe la qualificazione in Champions League, la Juventus deve svoltare. Altrimenti sarà addio a fine stagione. Dopo il tonfo con il Benevento, solo una svolta totale della squadra può salvare la panchina del tecnico bianconero. Partirà giovedì da Parma la rincorsa della Nazionale verso i prossimi Mondiali, ma il COVID tiene in ansia il CT Roberto Mancini, che ancora non sa se potrà contare sui tre giocatori interisti convocati.

Con tutta probabilità, dalla prossima stagione Massimiliano Allegri tornerà ad allenare. Ma dove? E’ tentato da Aurelio De Laurentiis e da Dan Friedkin, ma se l’Europeo dell’Italia fosse un flop, potrebbe diventare persino CT. Motivo per il quale si sta posticipando il rinnovo a Roberto Mancini. Anche Maurizio Sarri è pronto a rientrare e qualche nostalgico lo rivorrebbe a Napoli.