CDS – “Juve avanti a nervi tesi”

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la schiacciante vittoria del Napoli contro l’Udinese: “Valanga azzurra. Il Napoli scavalca l’Atalanta per una notte: Champions più vicina”. In taglio alto spazio al momento delicato in casa bianconera: “Juve avanti a nervi tesi. Buffon: ‘Tolgo il disturbo'”. In taglio basso in evidenza la vittoria della Premier League della squadra di Pep Guardiola. “United ko, il City è campione”.

“Se per caso ci fossero stati ancora dubbi sulla enormità del talento di cui il Napoli è in possesso, sono bastati tre minuti per farsene una ragione e rassegnarsi, per stropicciarsi gli occhi e mettere tutt’assieme, nelle sfide della partita, una serie di capolavori tecnici che da soli sono sufficienti a ricordare cosa si nasconda in questa squadra. In centottanta secondi, o qualcosa del genere, il calcio esce dai confini della banalità e diventa arte, che seduce e ipnotizza l’Udinese, la lascia probabilmente senza parole sul controllo orientato di Osimhen (su Zeehelaar) che Zielinski accomoda di porta dopo la prodezza di Musso, e poi la disorienta sulla parabola che Fabian Ruiz, maestoso, va ad adagiare all’incrocio opposto”, si legge sul giornale.