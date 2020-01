CDS – José Callejon bocciato, Diego Demme e Stanislav Lobotka vedono il Perugia

José Maria Callejon non è piaciuto in Lazio-Napoli, mentre Dries Mertens non vi ha partecipato a causa del suo affaticamento muscolare. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha parlato soprattutto dei due esterni azzurri. “Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejon e Mertens sono stati invitati da De Laurentiis ad andare “a fare le marchette in Cina”. Ora Callejon è vapore, di nuovo ieri, mentre Mertens è in Belgio non si sa bene a far che. Se De Laurentiis avesse seguito in estate le indicazioni di Ancelotti su loro due come Marotta quelle di Conte all’Inter su Icardi e Nainggolan, il Napoli non sarebbe dov’è”.

Il Napoli si consola festeggiando gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka. Per il quotidiano sono entrambi arruolabili per la partita di Coppa Italia con il Perugia, martedì prossimo. Sarebbe un’occasione per testare la condizione e per capire farli ambientare nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso. La Coppa Italia diventa ora l’obiettivo primario del club.