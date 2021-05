CDS – Inter vicina allo scudetto: l’opera d’arte di Antonio Conte

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’Inter prossima alla conquista matematica dello scudetto: “Conte: la mia opera d’arte“. In alto spazio al ricorso in Procura federale sul caso Tamponi della Lazio: “Lotito stangato. Aumentata la pena”. Al centro spazio al caso di Luis Suarez: “I video dell’esame farsa: fu installata una videocamera in aula”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Coronavirus e infortunio sono ormai alle spalle per Victor Osimhen, che sta trovando finalmente la giusta continuità. Anche quando era solo a 3 gol e 54 minuti tra Juventus e Lazio, il nigeriano non ha perso autostima ed ha atteso il suo momento. Con altri 4 gol in 6 partite ha scoperto l’appetito e una voglia matta di accomodarsi in doppia cifra: restano 5 gare e se, visti i precedenti, c’è un’opinione che non è matematica, può persino credere di riuscire a segnare altre 3 reti dopo aver sovvertito la gerarchia con Dries Mertens. L’investimento sta ripagando.